Финны хотят поставлять портовые краны для США

Финская машиностроительная компания Konecranes заявила о намерении поставлять портовые краны в США, чтобы ослабить на этом рынке монополию со стороны китайских производителей, и уже создает сеть партнеров для производства полного спектра портового кранового оборудования на территории Штатов, сообщает Maritime Executive.

Напомним, в феврале этого года президент США подписал указ о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включал план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, работающих в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением.

Кроме того, в качестве мер против «несправедливой торговой практики Китая» президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на несколько групп китайских товаров, в том числе на портовые краны, пошлина на которые, как планируется, будет повышена с 1 августа на 25%.

В Konecranes, свою очередь, отмечают, что у компании есть три завода по производству кранов в США, где работают порядка 2,2 тыс. человек. Производитель рассчитывают расширить сеть заводов в США. Власти США при этом подчеркивают, что для каждого крана потребуется 1,5 тыс. тонн стали, произведенной в США.

«На производство и поставку кранов уйдет несколько лет, и Konecranes уже увидели заинтересованность со стороны нескольких компаний», – пишет издание.

В начале июля Американская ассоциация портовых властей заявила в июле, что ей известно о планах портов закупить не менее 61 крана STS в ближайшие годы.

По данным Ассоциации администраций портов США (AAPA), порты США планировали закупить в Китае чуть более 60 кранов.

Напомним, в феврале этого года правительство США выделило 20 млрд долларов PACECO, американской дочерней компании Mitsui, которая планирует возобновить производство портовых кранов в США. Компания произвела в США свой первый кран в 1958 году, но прекратила производство в конце 1980-х. Сейчас PACECO ищет партнеров и площадку, чтобы возобновить производство кранов впервые за 30 лет.

«В настоящее время доля китайского производителя кранов ZMPC на мировом рынке составляет 80%. Краны строят и отправляют в порты в собранном виде на крупнотоннажных судах для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов», – отмечает Maritime Executive.

Фото: ZMPC