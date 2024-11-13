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Грузовой терминал Доскино модернизировали под прием автомобилей
13.11.2024

Грузовой терминал Доскино модернизировали под прием автомобилей

    • В январе-октябре этого года железнодорожники приняли и обработали более 24 тыс. автомобилей на грузовом терминале Доскино (Нижегородская область), сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

    Все прибывающие контейнерными поездами автомобили проходят обязательную процедуру таможенного оформления. После выгрузки их размещают на площадке хранения до передачи грузополучателю.

    В ГЖД отмечают, что для этих целей была реализована комплексная модернизация грузового терминала: выполнено удлинение железнодорожного пути, подготовлена площадка для обработки грузов, проведено дооснащение грузового терминала специализированным технологическим оборудованием. Также было организовано дополнительное обучение сотрудников.

    На станцию Доскино грузовые составы из Китайской Народной Республики с легковыми автомобилями начали прибывать с октября 2023 года.

    Фото: ГЖД

     


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