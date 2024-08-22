Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц

«РЖД Бизнес Актив» поделился первыми итогами работы публичного мультимодального сервиса Нинбо – Находка – Москва.

Как сообщили SeaNews в компании, за первые три месяца «РЖД Бизнес Актив» отправил в Москву через Находкинский морской торговый порт более 2,6 тыс. TEU. С момента запуска сервис вышел на регулярность два судозахода в месяц, уже было выполнено 6 рейсов.

Как отмечают в компании, в рамках сервиса отмечается высокий спрос на перевозку небольших партий грузов. Половина всех заявок поступила от клиентов с объемами от 1 до 5 контейнеров.

Следующее судно выйдет из Нинбо 28 августа. Из Находкинского морскоо торгового порта грузы отправятся в ТЛЦ «Белый Раст», домашний терминал «РЖД Бизнес Актива» в Московском транспортном узле. При необходимости «РЖД Бизнес Актив» организует автодоставку до площадки получателя. К отправке принимаются товары народного потребления, а также легковые автомобили и комплектующие.

Фото: РЖД