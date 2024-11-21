Дополнительный маршрут для свинины из России в Китай

АО «РЖД Логистика» запустило дополнительный ускоренный маршрут для доставки свинины российских производителей в рефконтейнерах из России в Китай – через Казахстан. Как сообщили SeaNews в компании, поставки в Чэнду начали осуществлять с подмосковной станции Селятино через погранпереход Достык-Алашанькоу.

Новый маршрут дополнит действующее направление отправок в Сиань через погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ. Расширение географии железнодорожного сервиса стало возможным благодаря отмене Комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана введенных ранее ограничений на ввоз и транзит свинины и полученной из нее продукции.

«Свинина российского производства традиционно востребована в Китае, поэтому мы стремимся к расширению карты маршрутов для доставки данной продукции в центральные провинции Китая. Строгое соблюдение температурного режима и кратчайшие сроки доставки – ключевые характеристики наших железнодорожных сервисов, ориентированных на производителей свинины из разных регионов России», – отметил директор по контейнерным перевозкам АО «РЖД Логистика» Александр Сиверцев.

Фото: «РЖД Логистика»