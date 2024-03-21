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В Якутии построят среднетоннажный СПГ-завод
21.03.2024

В Якутии построят среднетоннажный СПГ-завод

    • В ходе рабочей встречи первого заместителя председателя правительства Якутии Джулустана Борисова и директора ООО «СПГ Якутия» Александра Изместьева обсуждались вопросы по реализации проекта строительства среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа с собственной генерацией электроэнергии в Мегино-Кангаласском районе, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

    По словам А.Изместьева, в Мегино-Кангаласском районе уже работает завод по производству СПГ в объеме 15-17 тыс. тонн в год – отсюда в основном осуществляются поставки для потребностей компании «Железные дороги Якутии». 

    Планируется расширить производство и построить второй завод – более мощный. Строительство и запуск завода по сжижению природного газа с собственной генерацией электроэнергии производительностью на первом этапе 175 тыс. тонн в год планируется осуществить до 2028 года, с последующим поэтапным увеличением производительности до 525 тыс. тонн СПГ в год. 

    Продукция будет поставлять в районы Якутии, газифицированные на основе СПГ, а также экспортироваться в Китай. Так, прорабатываются расчеты по доставке СПГ в танк-контейнерах по железной дороге в КНР (Камышовая – Суньфэньхэ, Благовещенск – Хэйхэ, Нижнеленинское – Тунцзян, Джалинда – Мохэ), а также до морских портов Владивостока и Находки, уточнил А.Изместьев.

    «Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе с китайскими компаниями, производителями технологического оборудования, подготовка площадки для строительства, отработка технологических решений, – сообщил он. – В процессе завершения проектные работы по разработке технологической линии СПГ производительностью 20 тонн в час». 

    Д.Борисов сказал, что правительство поддерживает проект, отметив его значимость для реализации проектов по автономной газификации населенных пунктов республики, для расширения республиканских мощностей по производству СПГ, снижения затрат на топливо за счет перехода на более экологический вид на основе сжиженного газа, обеспечения рабочих мест, увеличения налоговых поступлений.

    Фото: правительство Республики Саха (Якутия)


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