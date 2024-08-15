Китай инициировал разбирательство в ВТО

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения Евросоюзом пошлин на электромобили китайского производства. Об этом SeaNews сообщили в ВТО.

«Китай запросил консультации по спору с Европейским союзом в отношении временных компенсационных пошлин и разбирательства ЕС из-за субсидирования производства в КНР. Запрос был распространен среди стран-членов ВТО 14 августа», – пояснили в ВТО.

В письме-запросе представители Китая отмечают, что Евросоюз начал разбирательство в отношении субсидирования автопрома Китая осенью 2023 года. Однако, по мнению китайской стороны, это не соответствует различным положениям Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам и «ухудшает или сводит на нет выгоды, получаемые Китаем в соответствии с этим Соглашением».

Напомним, Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая в начале июля. В зависимости от производителя пошлины варьируются от 17% до 38% — сверх стандартной пошлины в размере 10% на импорт автомобилей китайского производства. Пошлина для BYD составит 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

США, в свою очередь, в два раза увеличили отпускную цену на китайские электромобили, повысив пошлину с 25% до 100%. Но и это повышение оказало очень незначительное влияние на рынок, поскольку доля импортируемых из Китая в США электромобилей составляет менее 1%.

Фото: скриншот New China TV