Контейнерные перевозчики массово ищут хоть какой-нибудь свободный тоннаж

На фоне резко возросшего спроса и увеличения ставок фрахта на глобальном рынке морских контейнерных перевозок наблюдается острая нехватка контейнеровозов. Стабильно пользуются спросом даже более мелкие контейнеровозы, вместимостью менее 1,2 тыс. TEU, сообщает Container News со ссылкой на отчет консалтингового агентства Linerlytica. Китайские перевозчики видят значительный спрос со стороны глобальных линейных операторов на фрахтование своих судов.

Ожидается дальнейший рост спроса на контейнеровозы всех размеров. «В ближайшие два месяца планируется поставка контейнеровозов совокупной вместимостью еще 600 тыс. TEU, при этом для фрахтования доступны менее 10 новостроев. Даже китайские суда, меньшей вместимости и изначально предназначенные для внутреннего рынка, находят своих покупателей», – пишет издание.

«Ставки фрахта на фоне спроса достигли нового двухлетнего максимума. При этом рекордные поставки нового тоннажа не повлияли на то, чтобы ослабить перегретый рынок», – отмечают в Linerlytica.

По данным агентства, в апреле было сдано 59 контейнеровозов суммарной вместимостью 342 тыс. TEU. И это рекорд как по количеству сданных в эксплуатацию контейнеровозов, так и по объему новых провозных мощностей.

Номинальная суммарная вместимость глобального контейнерного флота относительно 2023 года выросла на 10,4% и в настоящее время достигла 29,5 млн TEU. Несмотря на это, по оценкам Linerlytica, дефицит контейнеровозов сохранится до октября этого года.

По данным агентства, Safetrans Line, китайский оператор, работающий на российском направлении, зафрахтовал у китайской же Fujian Wan Da контейнеровоз «Wan Xing Da» 1997 года постройки вместимостью 2,1 тыс. TEU сроком на 6-8 месяцев по ставке 20 тыс. долларов в день. У другой китайской компании оператор зафрахтовал еще одно судно – «Chang Shun Jin Xiu» 2023 года постройки вместимостью 2,8 тыс. TEU, сроком на 6-8 месяцев по ставке 26 тыс. долларов в день.

Еще один китайский оператор Zhonggu Logistics зафрахтовал у сингапурской X-Press Feeders контейнеровоз «Zhong Gu Bo Hai» 2019 года постройки вместимостью 1,9 тыс. TEU сроком на 3-5 месяцев по ставке 18 тыс. долларов в день и у Global Feeder Shipping (ОАЭ) контейнеровоз «Zhong Gu Shen Yang» 2023 года постройки вместимостью 4,6 тыс. TEU на 6-8 месяцев по ставке 30 тыс. долларов в день.

CMA CGM зафрахтовала у китайской компании Shishi Hengtong контейнеровоз «Heng Hui 6» 2004 года постройки вместимостью 5 тыс. TEU на 18-20 месяцев по ставке 28 тыс. долларов в день.

Фото: VesselFinder