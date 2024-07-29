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ЕС повысил пошлины на электромобили китайского производства
29.07.2024

ЕС повысил пошлины на электромобили китайского производства

    • В начале июля Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая. Решение принято из-за субсидирования производства в КНР. В зависимости от производителя пошлины варьируются от 17% до 38% — сверх стандартной пошлины в размере 10% на импорт автомобилей китайского производства. Пошлина для BYD составит 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

    Однако, по мнению аналитиков Clarksons существенного влияния на объемы поставок увеличение пошлин не окажет. Даже с учетом повышенных пошлин электромобили китайского производства остаются конкурентоспособными в цене по сравнению с европейскими марками, пишет The Loadstar со ссылкой на новый отчет агентства.

    Китайские автопроизводители, отмечают в Clarksons, могли бы обойти пошлины, если бы перенесли бОльшую часть производства в Европу или страны, имеющие соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. «На этой неделе китайский производитель электромобилей BYD начал в Турции строительство завода стоимостью 1 млрд долларов, — пишет издание. — Кроме того, любые тарифные последствия для морской торговли китайскими автомобилями могут быть смягчены ростом экспорта электромобилей в другие регионы, особенно в Юго-Восточную Азию».

    «Тренд на увеличение объема продаж китайских автомобилей сохраняется по ряду факторов, в том числе из-за роста доходов в развивающихся странах, на фоне восстановления производства по пандемии, а также государственной поддержки использования электромобилей в ключевых регионах», — поясняют в Clarksons.

    В 2023 году китайский морской экспорт автомобилей составил 4,4 млн ед., когда как до пандемии он не дотягивал и до 1 млн.

    До пандемии экспорт автомобилей из Евросоюза в Китай превосходил экспорт автомобилей из Китая в Европу, сейчас ситуация изменилась. В прошлом году Китай экспортировал в Евросоюз чуть менее 800 тыс. автомобилей своего производства и импортировал из ЕС 400 тыс. автомобилей.

    США, в свою очередь, в два раза увеличили отпускную цену на китайские электромобили, повысив пошлину с 25% до 100%. Но и это повышение оказало очень незначительное влияние на рынок, поскольку доля импортируемых из Китая в США электромобилей составляет менее 1%.

    Фото: скриншот New China TV


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