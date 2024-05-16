Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
США кратно повышают пошлины на товары китайского производства
16.05.2024

США кратно повышают пошлины на товары китайского производства

    • Президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на несколько групп китайских товаров, сообщает Splash. Самые высокие пошлины будут введены на китайские электромобили, аккумуляторы, элементы солнечных батарей, сталь, алюминий и медицинское оборудование.

    В частности, пошлины на электромобили китайского производства увеличатся с 25% до 100%, полупроводники – с 25% до 50%, на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей – с 7,5% до 25%, некоторые полезные ископаемые – с 0 до 25%, на портовые краны – с 0 до 25%.В 2025 и 2026 годах также будут повышены тарифы на литий-ионные аккумуляторы, не используемые в электромобилях, графит и постоянные магниты.

    Такую меру вводят в США из-за «несправедливой торговой практики Китая, в том числе из-за поставок некоторых групп товаров по ценам ниже рыночных, что искажает мировой рынок и подрывает конкуренцию».

    «Американские рабочие могут превосходить в работе и конкурировать с кем угодно, пока конкуренция честная. Но она слишком долго не была честной. Мы не позволим Китаю наводнить наш рынок», — заявил Дж.Байден во время выступления перед Белым домом.

    В целом повышенными пошлинами облагается импорт из Китая на сумму 18 млрд долларов.

    По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году США импортировали товаров из Китая на 427 млрд долларов, а экспортировали всего на 148 млрд долларов. «Этот разрыв давно вызывает обеспокоенность властей США, – пишет издание. – Меры, вводимые Байденом, являются частью борьбы на президентских выборах с Дональдом Трампом, который по-своему поддерживает тарифы на китайскую продукцию. Идея Трампа состоит в том, чтобы ввести пошлины в 10% на все импортируемые товары независимо от их происхождения и 60% – на все товары китайского производства».

    CEO Vespucci Maritime Ларс Йенсен заявил в соцсетях о том, что исключительно с точки зрения контейнерных перевозок товаром, на который следует обратить внимание с повышенными тарифами, являются солнечные панели из Китая.

    «Каждый квартал в США импортируется этих товаров объемом более 50 тыс. TEU. Однако следует отметить, что в 2023 году 84% этого объема были импортированы из Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Малайзии. В этом контексте следует отметить, что именно китайские компании открывают производства в Юго-Восточной Азии, чтобы не попасть под раздачу в торговой войне между США и Китаем», — сказал он.

    «Еще один факт, на который следует обратить внимание с точки зрения контейнерных перевозок, — это введение 25% тарифа на портовые краны из Китая», — добавил Л.Йенсен.

    Напомним, в феврале этого года президент США подписал указ о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включал план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, задействованных в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. Для того, чтобы их заменить на краны японского производителя Mitsui, а, точнее, его американской дочерней компании, Дж.Байден выделил 20 млрд долларов.

    Фото: порт Лос-Анжелес


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2024
    ТОП-15 морских грузовых портов Китая в январе-ноябре 2023 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-ноябре 2023 года грузооборот всех портов Китая (морских […]
    Только для подписчиков
    2023ГрузооборотКитайПорты
    0
    12.03.2024
    Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
    «РЖД Бизнес Актив» запустил новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай. […]
    КитайКонтейнерыРЖД Бизнес Активсельхозпродукция
    0
    22.01.2024
    Крупнейшее в мире ро-ро судно на СПГ вышло в свой первый рейс
    17 января из Шанхая в Европу отправилось крупнейшее в мире ро-ро судно, работающее на […]
    АвтомобилевозВидеоКитайРо-ро
    0
    07.03.2024
    Идем на восток
    Специалисты центра «Опасник» приняли участие в заседании рабочей группы по перевозкам опасных грузов между […]
    КитайОпасникОпасные грузыПравила
    0
    07.05.2024
    Крупные контейнерные перевозчики запускают сервисы из Китая на Мексику
    Крупные контейнерные линии запускают прямые сервисы из Китая на Мексику, что свидетельствует о росте […]
    CMA CGMКитайКонтейнерные перевозкиМексика
    0
    26.03.2024
    Первый китайский городской поезд на водородном топливе
    21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в […]
    водородные технологииКитайПоездТехнологии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.05.2024 Назревает еще один сбой на глобальном рынке контейнерных перевозок
    16.05.2024 Архангельск планирует нарастить грузооборот с портами Китая
    16.05.2024 Китайская железная дорога ставит европейские грузы в приоритет в ущерб российским
    16.05.2024 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2024
    16.05.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024
    16.05.2024 Провозных мощностей на трейде Азия – Европа не хватает
    Госрегулирование Показать всё
    15.05.2024 Руководителем Федеральной таможенной службы назначен В.Пикалёв
    15.05.2024 Министром транспорта Российской Федерации назначен Р.Старовойт
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •