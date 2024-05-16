США кратно повышают пошлины на товары китайского производства

Президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на несколько групп китайских товаров, сообщает Splash. Самые высокие пошлины будут введены на китайские электромобили, аккумуляторы, элементы солнечных батарей, сталь, алюминий и медицинское оборудование.

В частности, пошлины на электромобили китайского производства увеличатся с 25% до 100%, полупроводники – с 25% до 50%, на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей – с 7,5% до 25%, некоторые полезные ископаемые – с 0 до 25%, на портовые краны – с 0 до 25%.В 2025 и 2026 годах также будут повышены тарифы на литий-ионные аккумуляторы, не используемые в электромобилях, графит и постоянные магниты.

Такую меру вводят в США из-за «несправедливой торговой практики Китая, в том числе из-за поставок некоторых групп товаров по ценам ниже рыночных, что искажает мировой рынок и подрывает конкуренцию».

«Американские рабочие могут превосходить в работе и конкурировать с кем угодно, пока конкуренция честная. Но она слишком долго не была честной. Мы не позволим Китаю наводнить наш рынок», — заявил Дж.Байден во время выступления перед Белым домом.

В целом повышенными пошлинами облагается импорт из Китая на сумму 18 млрд долларов.

По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году США импортировали товаров из Китая на 427 млрд долларов, а экспортировали всего на 148 млрд долларов. «Этот разрыв давно вызывает обеспокоенность властей США, – пишет издание. – Меры, вводимые Байденом, являются частью борьбы на президентских выборах с Дональдом Трампом, который по-своему поддерживает тарифы на китайскую продукцию. Идея Трампа состоит в том, чтобы ввести пошлины в 10% на все импортируемые товары независимо от их происхождения и 60% – на все товары китайского производства».

CEO Vespucci Maritime Ларс Йенсен заявил в соцсетях о том, что исключительно с точки зрения контейнерных перевозок товаром, на который следует обратить внимание с повышенными тарифами, являются солнечные панели из Китая.

«Каждый квартал в США импортируется этих товаров объемом более 50 тыс. TEU. Однако следует отметить, что в 2023 году 84% этого объема были импортированы из Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Малайзии. В этом контексте следует отметить, что именно китайские компании открывают производства в Юго-Восточной Азии, чтобы не попасть под раздачу в торговой войне между США и Китаем», — сказал он.

«Еще один факт, на который следует обратить внимание с точки зрения контейнерных перевозок, — это введение 25% тарифа на портовые краны из Китая», — добавил Л.Йенсен.

Напомним, в феврале этого года президент США подписал указ о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включал план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, задействованных в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. Для того, чтобы их заменить на краны японского производителя Mitsui, а, точнее, его американской дочерней компании, Дж.Байден выделил 20 млрд долларов.

Фото: порт Лос-Анжелес