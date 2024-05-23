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Евросоюз и США ищут способы уйти от зависимости от Китая в судостроении
23.05.2024

Евросоюз и США ищут способы уйти от зависимости от Китая в судостроении

    • Евросоюз и США ищут способы, как возродить свою судостроительную отрасль из-за опасений доминирования Китая в этом секторе. В настоящее время доля Китая в мировом портфеле заказов гражданского судостроения превышает 50%, а объемы заказов военного судостроения затмевают объемы любой другой страны, сообщает Splash.

    На этой неделе на рассмотрение в Конгресс был представлен законопроект о влиянии превосходства в морской сфере в повышении экономической устойчивости и национальной безопасности (Maritime Advantage Results in National Economic Resiliency & Security Act – Закон MARINERS), в котором изложены способы поддержать судостроение в США, объемы производства которого в последние десятилетия сокращаются.

    «Пренебрежение на протяжении многих лет со стороны правительства США и частной промышленности привело к ослаблению наших судостроительных мощностей и сокращению рабочей силы. А Китай превосходит США по имеющимся в наличии мощностям гражданского судостроения в 230 раз», — говорится в документе.

    «История показывает, что ни одна нация не может оставаться великой военно-морской державой, не являясь при этом великой державой в сфере гражданского судостроения и судоходства. И впервые за 125 лет у нас есть глобальный морской конкурент по всем фронтам», — сказал министра военно-морского флота США Карлос Дель Торо, который ранее старался привлечь японские и корейские верфи в качестве инвесторов в судостроительные предприятия в США.

    Напомним, в апреле президент США Джо Байден объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Китая. Кроме того, торговым представителем США было начато расследование в отношении доминирования Китая в судостроении.

    «Судостроение имеет решающее значение для нашей национальной безопасности, в том числе для ВМС США, — сказал Дж.Байден. — Поэтому власти США очень серьезно отнеслись к просьбе американских сталелитейщиков и еще четырех профсоюзов расследовать, использует ли Китай антиконкурентные методы для искусственного снижения цен в судостроительной отрасли. Мы вас услышали. И если китайское правительство использует такую несправедливую тактику, чтобы подорвать свободную и честную торговую конкуренцию в судоходной отрасли, я приму меры».

    В свою очередь, европейские судостроители призвали европейских чиновников к действиям, направленным на создание комплексной морской промышленной стратегии. «В этом столетии Европа пережила существенный спад в сфере гражданского судостроения, в том числе строительства торговых судов и добывающих платформ. В результате она оказалась на периферии, уступив восточноазиатской тройке – Японии, Южной Корее и Китаю. Этот спад не только поставил под угрозу промышленный потенциал европейских верфей, но и подорвал всю экосистему цепочки поставок, включая оборудование, системы и технологии, а также снизил возможности военного судостроения», — говорится в обращении ассоциации SEA Europe в Европарламент.

    «Из-за существенной разницы в ценах (30-40%) в сочетании с выгодными финансовыми стимулами, которые предлагают китайские банки, европейские судовладельцы все чаще отдают предпочтение азиатским судостроителям», — отмечают в ассоциации.

    В SEA Europe призывают «восстановить судостроительные мощности Европы и принять морскую промышленную стратегию в качестве приоритета для стратегической автономии Европы». «Эта стратегия должна укрепить технологическое лидерство, облегчить инвестиции и способствовать формированию квалифицированной рабочей силы. Укрепляя свой судостроительный потенциал в сложных глобальных условиях, Европа укрепит свою экономическую безопасность и стратегическую самостоятельность в морской сфере, что крайне необходимо в контексте геополитической напряженности», — подчеркнули в ассоциации.

    Фото: Damen

     


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