Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 28 мая, единогласно поддержали ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном. Документ подписан в конце прошлого года и призван заменить собой действующее с 2018 года временное соглашение, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что сейчас преференции охватывают около 60% российского экспорта товаров, которые поставляют в Иран по пониженным пошлинам. Благодаря временному соглашению товарооборот с Ираном за 4 года увеличился в два раза: с $2,1 млрд в 2019 до $4,1 млрд в 2023 году.

«Новые договоренности затрагивают практически весь российский экспорт и существенно улучшают условия нашей торговли», — сказал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

В частности, средний размер пошлин на российскую продукцию снизится примерно в 4 раза (до 4,5%), а по большинству категорий пошлина вовсе будет нулевой. В их числе — металлургическая продукция, электроаппаратура, электрические машины и оборудование, механическое оборудование, продукция лесопромышленного комплекса, химическая продукция, трубы, жд локомотивы, мясо КРС, кондитерские изделия, сахар и др.

«Все это позволит нашему бизнесу экономить до $300 млн в год», — отметил В.Ильичев.

Он назвал беспрецедентными условия доступа на иранский рынок для Евразийского союза. Ни одно из подобных торговых соглашений Ирана с другими странами не предусматривает полную отмену пошлин и такой широкий товарный охват. Либерализация не коснется лишь особо чувствительных товаров. Это порядка 12-13% категорий товаров, менее 5% от объема торговли как для Ирана, так и для ЕАЭС.

«Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Рассчитываем, что достигнутые договоренности также станут стимулом и для развития транспортного коридора «Север — Юг», формирования новых цепочек добавленной стоимости», — заключил замглавы Минэкономразвития РФ.

Комментируя прогнозируемую экономию российского бизнеса на отмене пошлин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил уверенность, что «это придаст синергетический эффект не только взаимной торговле, но и расширению возможностей» России и Ирана. «По подсчетам наших экономистов, для того, чтобы быть самодостаточными, наша экономика, как и экономика любой страны, должна располагать рынком объемом примерно 300 млн потребителей, чтобы все необходимое могло производиться у нас и при этом иметь рынок сбыта. И чтобы не было необходимости полагаться на кооперацию, в том числе с недружественными странами. Мы наращиваем этот общий рынок ратификацией этого соглашения», — подчеркнул он.

Фото: ЕЭК