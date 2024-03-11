ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве по проекту «Евразийский агроэкспресс»

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось совещание с иранской стороной по вопросу развития проекта «Евразийский агроэкспресс», сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Как и договаривались в ходе работы над полноформатной зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, переводим все наши соглашения в практическую плоскость», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В этой связи он напомнил, что речь, в частности, шла о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок наших стран. «Соответствующие товары присутствуют на полках магазинов и сегодня. Однако с задействованием «Евразийского агроэкспресса» сельскохозяйственная продукция будет доставляться более оперативно, с лучшим качеством и меньшим количеством посредников», – сказал министр.

«Предлагаем взаимодействие с большим иранским холдингом, который может либо напрямую войти в проект, либо действовать в качестве «единого окна» для организации поставок ваших агропроизводителей в Иран и экспорта нашей продукции в обратном направлении», – заявил, в свою очередь, первый заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Алиреза Пейман-Пак.

По итогам встречи стороны согласились продолжить работу в этой логике, делегировав обсуждение конкретного формата и деталей сотрудничества дирекции проекта «Евразийский агроэкспресс» – АНО «Евразийская Агрологистика» – и иранской компании.

«При этом мы понимаем, что, кроме логистики, есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Это и взаиморасчеты, ветеринарный и фитосанитарный контроль, это вопросы транзита через Иран в сторону стран Персидского залива и Индии», – обратил также внимание А.Слепнев.