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Груз из Индии в Казахстан по МТК «Север-Юг»
19.07.2024

Груз из Индии в Казахстан по МТК «Север-Юг»

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом реализации проекта по железнодорожной перевозке керамической плитки индийского производства из Ирана в Казахстан.

    Как сообщили SeaNews в компании, груз был доставлен в составе контейнерного поезда по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» через территорию трех стран – Ирана, Туркменистана и Казахстана.

    «РЖД Логистика» обеспечила подачу фитинговых платформ в иранский порт Бендер-Аббас для отправки 48 двадцатифутовых контейнеров с керамической плиткой индийского производителя на станцию Игилик Казахстанской железной дороги. Туркменско-иранскую границу поезд пересек через железнодорожный погранпереход Акяйла-Инчебурун, из Туркменистана в Казахстан проследовал через погранпереход Болашак-Серхетяка.

    После выгрузки контейнеров порожние платформы были оперативно отправлены на станцию Формачево Южно-Уральской железной дороги. Общий вес доставленного груза составил 1248 тонн.

    Как отмечают в «РЖД-Логистике», для саратовского филиала компании это был первый подобный проект. «Коридор развивается на наших глазах, и саратовский филиал активно вовлечен в этот процесс. Видим, что заинтересованность грузоотправителей растет, и постоянно работаем над расширением наших логистических возможностей», – сказала директор филиала «РЖД Логистики» в Саратове Вера Вторыгина.

    фото: rail-news.kz


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