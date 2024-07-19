Груз из Индии в Казахстан по МТК «Север-Юг»

«РЖД Логистика» поделилась опытом реализации проекта по железнодорожной перевозке керамической плитки индийского производства из Ирана в Казахстан.

Как сообщили SeaNews в компании, груз был доставлен в составе контейнерного поезда по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» через территорию трех стран – Ирана, Туркменистана и Казахстана.

«РЖД Логистика» обеспечила подачу фитинговых платформ в иранский порт Бендер-Аббас для отправки 48 двадцатифутовых контейнеров с керамической плиткой индийского производителя на станцию Игилик Казахстанской железной дороги. Туркменско-иранскую границу поезд пересек через железнодорожный погранпереход Акяйла-Инчебурун, из Туркменистана в Казахстан проследовал через погранпереход Болашак-Серхетяка.

После выгрузки контейнеров порожние платформы были оперативно отправлены на станцию Формачево Южно-Уральской железной дороги. Общий вес доставленного груза составил 1248 тонн.

Как отмечают в «РЖД-Логистике», для саратовского филиала компании это был первый подобный проект. «Коридор развивается на наших глазах, и саратовский филиал активно вовлечен в этот процесс. Видим, что заинтересованность грузоотправителей растет, и постоянно работаем над расширением наших логистических возможностей», – сказала директор филиала «РЖД Логистики» в Саратове Вера Вторыгина.

фото: rail-news.kz