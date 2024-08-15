В астраханской портовой ОЭЗ планируется построить холодильный терминал

Компанию, заинтересованную в реализации проекта на территории портовой особой экономической зоны, представил Генеральному консулу Исламской Республики Иран в г. Астрахани Мехди Акучекиану руководитель АО «ОЭЗ «Лотос» Александр Ким. Потенциальный резидент планирует строительство холодильного терминала в астраханской портовой ОЭЗ для развития перевозок плодовоовощной продукции и фруктов, в том числе из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Лотос».

Как было отмечено на встрече, важным сдерживающим фактором для запуска активной перевалки иранской плодоовощной продукции через Астраханскую область является отсутствие необходимых холодильных складов. Решить эту проблему поможет реализация инвестиционного проекта на территории астраханской портовой особой экономической зоны. Потенциальный резидент рассматривает строительство холодильного терминала мощностью 100 тыс. тонн в год.

«Это российская компания, которая планирует в ближайшее время подать все необходимые документы для получения статуса резидента портовой ОЭЗ. Проект перспективный и позволит создать холодильные мощности, которых в регионе пока не было, а потребность, как мы знаем, высокая», – сказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Александр Ким.

В настоящее время в портовой ОЭЗ зарегистрировано два резидента. Идет реализация проектов первой очереди по строительству контейнерного, масляного и зернового терминалов. Они направлены на создание современных мощностей для развития грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Фото: ОЭЗ «Лотос»