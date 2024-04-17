«Торговое судоходство стало заложником политики»

Грузовые авиаперевозки могут столкнуться с серьезными проблемами и ростом ставок фрахта из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. В первую очередь, это относится к авиаперевозкам из Дубая, пишет The Loadstar.

Проблемы с безопасностью заставили многих крупных авиаперевозчиков отменить рейсы или изменить их маршрут.

Немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo сообщила, что ее самолеты не будут использовать воздушное пространство Ирана минимум до 19 апреля из-за эскалации конфликта с Израилем.

«Поскольку с 2022 года российское воздушное пространство было закрыто, многие авиаперевозчики полагались на Иран как жизненно важный хаб в перевозках между Азией и Европой. Поэтому закрытие воздушного пространства над Ираном станет в дальнейшем препятствием для авиаперевозок между Азией и Европой», – пишет The Loadstar.

В компании OPSGroup, специализирующейся на мониторинге аэропортов и воздушного пространства, отмечают, что перевозчики, которые выполняют рейсы Азия – Европа, будут ограничены двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

«Увеличение длины маршрутов в обход иранского воздушного пространства, безусловно, окажет влияние на перевозки, если ситуация будет и дальше обостряться», – прокомментировали в Air India, которая до 20 апреля отменила рейсы в Тель-Авив.

На прошлой неделе WorldACD сообщил, что объем авиаперевозок из Дубая в Европу увеличился на 114% в годовом исчислении, и назвал перебои в морских перевозках основным фактором роста, поскольку грузы переключились с доставки по морю на воздушный транспорт.

«Наиболее часто используемые хабы море-авиа на маршруте из Азии в Европу включают Дубай, Коломбо и Бангкок, – уточняет The Loadstar. – Поэтому теоретически, если бы морские порты в ОАЭ были недоступны, то, скорее всего, грузы были бы перенаправлены в Коломбо или Бангкок, которые уже и так загружены объемами, перенаправленными из региона Красного моря».

В CargoGulf считают, что полное закрытие Ираном Ормузского пролива маловероятно. «Трудно представить, чтобы Иран захотел оказаться в такой полной изоляции. Это нанесет такой же большой ущерб экономике Ирана. Геополитическая напряженность, скорее всего, приведет к увеличению затрат на авиа- и морские перевозки», – прокомментировали в компании.

«Очень печально, что торговое судоходство стало заложником политики», – добавили в CargoGulf.

Фото: Boeing