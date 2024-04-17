Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Торговое судоходство стало заложником политики»
17.04.2024

«Торговое судоходство стало заложником политики»

    • Грузовые авиаперевозки могут столкнуться с серьезными проблемами и ростом ставок фрахта из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. В первую очередь, это относится к авиаперевозкам из Дубая, пишет The Loadstar.

    Проблемы с безопасностью заставили многих крупных авиаперевозчиков отменить рейсы или изменить их маршрут.

    Немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo сообщила, что ее самолеты не будут использовать воздушное пространство Ирана минимум до 19 апреля из-за эскалации конфликта с Израилем.

    «Поскольку с 2022 года российское воздушное пространство было закрыто, многие авиаперевозчики полагались на Иран как жизненно важный хаб в перевозках между Азией и Европой. Поэтому закрытие воздушного пространства над Ираном станет в дальнейшем препятствием для авиаперевозок между Азией и Европой», – пишет The Loadstar.

    В компании OPSGroup, специализирующейся на мониторинге аэропортов и воздушного пространства, отмечают, что перевозчики, которые выполняют рейсы Азия – Европа, будут ограничены двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

    «Увеличение длины маршрутов в обход иранского воздушного пространства, безусловно, окажет влияние на перевозки, если ситуация будет и дальше обостряться», – прокомментировали в Air India, которая до 20 апреля отменила рейсы в Тель-Авив.

    На прошлой неделе WorldACD сообщил, что объем авиаперевозок из Дубая в Европу увеличился на 114% в годовом исчислении, и назвал перебои в морских перевозках основным фактором роста, поскольку грузы переключились с доставки по морю на воздушный транспорт. 

    «Наиболее часто используемые хабы море-авиа на маршруте из Азии в Европу включают Дубай, Коломбо и Бангкок, – уточняет The Loadstar. – Поэтому теоретически, если бы морские порты в ОАЭ были недоступны, то, скорее всего, грузы были бы перенаправлены в Коломбо или Бангкок, которые уже и так загружены объемами, перенаправленными из региона Красного моря».

    В CargoGulf считают, что полное закрытие Ираном Ормузского пролива маловероятно. «Трудно представить, чтобы Иран захотел оказаться в такой полной изоляции. Это нанесет такой же большой ущерб экономике Ирана. Геополитическая напряженность, скорее всего, приведет к увеличению затрат на авиа- и морские перевозки», – прокомментировали в компании.

    «Очень печально, что торговое судоходство стало заложником политики», – добавили в CargoGulf.

    Фото: Boeing


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2024
    Первая партия цитрусовых за два года по МТК «Север — Юг»
    Первая партия цитрусовых за последние два года весом более 180 тонн прибыла в Россию […]
    Астраханский портИранМТК "Север-Юг"рефконтейнеры
    0
    16.04.2024
    О последствиях возможного закрытия Ормузского пролива
    Для оценки последствий необходимо понимать, о каком перекрытии может идти речь: для торговых судов, связанных с недружественными Ирану странами, или о полном перекрытии пролива в случае военной эскалации?
    Barrus ProjectsИранОрмузский пролив
    0
    19.01.2024
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2023
    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-ноябре 2023 года […]
    2023АвиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    17.01.2024
    CMA CGM Group и Air France-KLM расторгли соглашение о сотрудничестве
    CMA CGM Group и Air France-KLM расторгли соглашение о долгосрочном стратегическом коммерческом партнерстве, подписанное […]
    CMA CGMавиакомпанияАвиаперевозкирасторжение контракта
    0
    15.03.2024
    США призывают Панаму «снять» флаг с танкеров, имеющих отношение к Ирану
    Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Абрам Пейли призвал власти Панамы «снять» панамский флаг […]
    PanamaИранСанкцииСША
    0
    16.01.2024
    Новый грузовой авиамаршрут между Китаем и Пакистаном
    13 января был запущен новый грузовой авиамаршрут, связывающий аэропорт Хуаху в городе Эчжоу (провинция […]
    АвиаперевозкиКитайПакистан
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    17.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2
    17.04.2024 Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    17.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в Цзянсу в первом квартале 2024
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •