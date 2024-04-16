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О последствиях возможного закрытия Ормузского пролива
16.04.2024

О последствиях возможного закрытия Ормузского пролива

    • Напряженность на Ближнем Востоке растет, что не может не сказаться на транспортно-логистических операциях в этом регионе. На прошлой неделе Иран заявил о возможности перекрытия Ормузского пролива. Своим мнением о том, как такое развитие ситуации повлияет на международные перевозки в случае, если закрытие пролива произойдет, с SeaNews поделился руководитель морских перевозок Barrus Projects Павел Осветимский.

    О последствиях возможного закрытия Ормузского проливаСегодня на международную логистику все большее влияние оказывает геополитическая ситуация в мире. Перспектива нарушения сложившихся маршрутов доставки может коснуться ещё одного района Ближнего Востока: на прошлой неделе командующий Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири заявил о возможности перекрытия Ормузского пролива, а уже на выходных там был задержан контейнеровоз «MSC Aries» под флагом Португалии, который связывают с компанией израильского миллиардера Эяля Офера.

    Вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива по политическим причинам звучал и раньше, но понимая, к каким последствиям для стран Персидского залива это может привести, до реализации таких предупреждений с иранской стороны дело пока не доходило.  

    Ормузский пролив является главное транспортной артерией стран Персидского залива. Полное его перекрытие приведет к тяжелым последствиям для международной торговли этих стран.

    Для оценки последствий возможного перекрытия пролива необходимо понимать, о каком перекрытии может идти речь: для торговых судов, связанных с недружественными Ирану странами, или о полном перекрытии пролива в случае военной эскалации в этом районе?

    Если бы перекрытие Ормузского пролива произошло, то маршруты доставки грузов транзитом через Иран на Россию были бы крайне ограничены. Есть порт Чабахар, расположенный далеко от Ормузского пролива, ближайший порт к границе с Пакистаном. А также помимо морского пути остаётся наземный мультимодальный вариант доставки с чередованием автомобильного и железнодорожного транспорта, который сейчас недостаточно востребован.

    Фото: Barrus Projects, Иран.ру

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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