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Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
20.05.2024

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

    • В иранской провинции Восточный Азербайджан

    Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Авария произошла, когда президент и его окружение возвращались из района Хода Афарин в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан после открытия плотины на общей границе с Азербайджанской Республикой.

    В результате трагического происшествия погибли президент Раиси, министр иностранных дел Амирабдоллахян, руководитель пятничной молитвы Тебризского аятоллы Мохаммад Али аль-э-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, а также члены президентской службы безопасности и экипаж. Всего на борту было восемь человек.

    Обломки вертолета были обнаружены спасателями рано утром 20 мая.

    Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

    Соболезнования руководству Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета Президента Ирана Э.Раиси, Министра иностранных дел Ирана Х.Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. В России Президента Ирана Э.Раиси и Министра иностранных дел Ирана Х.Амирабдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», – говорится в сообщении.

    Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Э.Раиси провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Президенты двух стран открыли плотину на реке Аракс на границе двух стран. Кроме того, Раиси посетил участки проекта автодорожного и железнодорожного транзитного коридора «Арас» на пограничном пункте на северо-западе Ирана», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайт президента Ирана 19 мая.

    Фото: сайт президента Ирана


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