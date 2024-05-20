Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

В иранской провинции Восточный Азербайджан

Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая, сообщает иранское агентство Tasnim.

Авария произошла, когда президент и его окружение возвращались из района Хода Афарин в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан после открытия плотины на общей границе с Азербайджанской Республикой.

В результате трагического происшествия погибли президент Раиси, министр иностранных дел Амирабдоллахян, руководитель пятничной молитвы Тебризского аятоллы Мохаммад Али аль-э-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, а также члены президентской службы безопасности и экипаж. Всего на борту было восемь человек.

Обломки вертолета были обнаружены спасателями рано утром 20 мая.

Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Соболезнования руководству Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета Президента Ирана Э.Раиси, Министра иностранных дел Ирана Х.Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц. В России Президента Ирана Э.Раиси и Министра иностранных дел Ирана Х.Амирабдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», – говорится в сообщении.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Э.Раиси провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Президенты двух стран открыли плотину на реке Аракс на границе двух стран. Кроме того, Раиси посетил участки проекта автодорожного и железнодорожного транзитного коридора «Арас» на пограничном пункте на северо-западе Ирана», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайт президента Ирана 19 мая.

Фото: сайт президента Ирана