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Евросоюз и Великобритания расширяют санкции против IRISL
19.11.2024

Евросоюз и Великобритания расширяют санкции против IRISL

    • Евросоюз и Великобритания расширяют санкции против иранской судоходной компании IRISL, сообщается на сайте Европарламента. Утверждается, что введение ограничений связано с военными поставками в Россию, на Ближний Восток и с поддержкой йеменских хуситов.

    «Решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении Европарламента.

    Также Евросоюз вводит запрет на «любые транзакции с портами, которые принадлежат, эксплуатируются или контролируются перечисленными лицами и организациями, внесенными в черный список».

    Ограничения включают запрет на доступ к объектам таких портов как Амирабад и Энзели и запрет на предоставление услуг судам, находящимся под санкциями, «за исключением тех судов, которым необходима помощь в гуманитарных целях и в целях безопасности на море».

    Помимо иранской IRISL, в список включены российские компании MG Flot, VTS Broker и Arapax.

    Фото: Iran.ru


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