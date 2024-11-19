Евросоюз и Великобритания расширяют санкции против IRISL

Евросоюз и Великобритания расширяют санкции против иранской судоходной компании IRISL, сообщается на сайте Европарламента. Утверждается, что введение ограничений связано с военными поставками в Россию, на Ближний Восток и с поддержкой йеменских хуситов.

«Решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении Европарламента.

Также Евросоюз вводит запрет на «любые транзакции с портами, которые принадлежат, эксплуатируются или контролируются перечисленными лицами и организациями, внесенными в черный список».

Ограничения включают запрет на доступ к объектам таких портов как Амирабад и Энзели и запрет на предоставление услуг судам, находящимся под санкциями, «за исключением тех судов, которым необходима помощь в гуманитарных целях и в целях безопасности на море».

Помимо иранской IRISL, в список включены российские компании MG Flot, VTS Broker и Arapax.

Фото: Iran.ru