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Первые 800 тонн свежих томатов прибыли в порт Оля по МТК «Север-Юг»
18.04.2024

Первые 800 тонн свежих томатов прибыли в порт Оля по МТК «Север-Юг»

    • Первая партия свежих томатов из Туркменистана прибыла в Россию напрямую морским транспортом по МТК «Север-Юг» в пункт пропуска Оля, сообщает Южное таможенное управление.

    Это первый рейс парома из порта Туркменбаши с 40 автомашинами с прицепами, в грузовых отсеках которых находятся свежие помидоры. «Для перемещения скоропортящихся товаров используются специальные кузовы-контейнеры, поддерживающие необходимый температурный режим», – говорится в пресс-релизе.

    Более 80 транзитных деклараций подано на таможенный пост Морской порт Оля Астраханской таможни для дальнейшей отправки грузов в города России. Сотрудники поста провели также транспортный контроль в отношении автомобилей: проверили документы на соответствие и пломбы на целостность, оформили транзитные декларации в кратчайшие сроки (выпуск одной декларации занял до 20 минут). Часть товара прошла процедуру завершения таможенного транзита на Астраханском таможенном посту.

    Партии экспортировали в Россию туркменские предприниматели. В обратный рейс в Туркменистан паром отправился по Каспийскому морю с 800 тоннами белорусских сыров, российских молочных продуктов и товаров народного потребления в 42 грузовых транспортных средствах.

    «За последние 5 лет через таможенный пост Морской порт Оля морским транспортом импортировались только строительные товары, в основном из ОАЭ и Ирана: цемент, керамическая плитка, полипропилен, автомобили. Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть овощей и оперативно доставить их потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», – отметил начальник таможенного поста Морской порт Оля Астраханской таможни Олег Лычагин.

    Фото: ЮТУ


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