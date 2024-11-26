Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
26.11.2024

Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России

    • Правительство РФ одобрило полный перенос маркировки импортного алкоголя на территорию России, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации, одобрен на заседании правительства.

    Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. При этом c 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ на таможенных складах ввозимой в страну алкогольной продукции, направленный на обеспечение возможности маркировки импортной алкогольной продукции на территории России.

    Эксперимент продлится до 2026 года. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

    Кроме того, документом предлагается наделить правительство РФ полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.

    Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами. 

    При этом перенос маркировки ФСМ (Федеральной специальной марки) будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей.

    Фото: пресс-служба Минфина


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2024
    Импорт косметических средств из ЕС в РФ, январь-март 2024
    По данным Евростата, импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за […]
    Только для подписчиков
    ЕвросоюзЕвростатИмпорткосметические средства
    0
    23.08.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 34 неделя 2024
    На 34 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    11.03.2024
    Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, 2023
    По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз по итогам 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЕвростатовощи
    0
    17.01.2024
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2023
    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-ноябре 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023грузовые автоперевозкиГрузоперевозкиЕвросоюз
    0
    06.06.2024
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; […]
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    13.09.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 37 неделя 2024
    На 37 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоОбзорПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.11.2024 Впереди еще миллионы и миллионы TEUs’ов
    25.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2024
    25.11.2024 «Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште
    22.11.2024 Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут
    22.11.2024 Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов
    22.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 47 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    26.11.2024 В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    25.11.2024 Введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •