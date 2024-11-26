Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России

Правительство РФ одобрило полный перенос маркировки импортного алкоголя на территорию России, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации, одобрен на заседании правительства.

Сейчас маркировка алкоголя федеральными специальными марками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. При этом c 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ на таможенных складах ввозимой в страну алкогольной продукции, направленный на обеспечение возможности маркировки импортной алкогольной продукции на территории России.

Эксперимент продлится до 2026 года. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

Кроме того, документом предлагается наделить правительство РФ полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.

Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами.

При этом перенос маркировки ФСМ (Федеральной специальной марки) будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей.

Фото: пресс-служба Минфина