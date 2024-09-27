Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 39 неделя 2024
27.09.2024

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 39 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.06.2024
    Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    К 2030 году
    международные транспортные коридорыминтранснациональные проектыПорты
    0
    10.07.2024
    Товарооборот Россия – Армения в январе-мае 2024
    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-мае 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024АрменияТоварооборот
    0
    28.08.2024
    В Гетеборге ждут рекордного контейнерооборота
    Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2024 года 467 тыс. TEU, на […]
    2024ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    25.04.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2024
    На 17 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта упали. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнКаспийФрахтовые ставки
    0
    12.03.2024
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2024 года
    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЮжная Корея
    0
    06.09.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2024 года
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2024КазахстанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.09.2024 Глобальный контейнерный рынок ждут новые сбои
    27.09.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях
    27.09.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 39 неделя 2024
    26.09.2024 MSC vs Maersk
    26.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%
    25.09.2024 Есть ли альтернатива полувагонам
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •