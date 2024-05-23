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Лидеры Финляндии, 4 месяца 2024
23.05.2024

Лидеры Финляндии, 4 месяца 2024

    • Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 4 месяцев 2024 года составил 357,2 тыс. TEU, на 13,4% меньше аналогичного показателя 2023 года.

    ХаминаКотка за первые четыре месяца 2024 год обработала 171,2 тыс. TEU, что на 18,5% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки в январе-апреле 2024 года прошло 130,7 тыс. TEU – на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Раума перевалила 55,3 тыс. TEU, на 12,5% меньше, чем годом ранее.

    В апреле 2024 года после значительного падения контейнерооборота в марте все три порта существенно нарастили объемы обработки.

    В апреле этого года в совокупности все три порта обработали 99,8 тыс. TEU (рост в 2,5 раза к уровню марта 2024 и минус 21,4% к уровню апреля 2023).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 44,7 тыс. TEU (рост в 3 раза к уровню марта 2024 и минус 34,4% к уровню апреля 2023).

    Через порт Хельсинки в апреле прошло 38 тыс. TEU (рост в 2,2 раза к уровню марта 2024 и минус 0,1% к уровню апреля 2023).

    Раума обработала 17,1 тыс. TEU (рост в 2,1 раза к уровню марта 2024 и минус 18,1% к уровню апреля 2023).


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