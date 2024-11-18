Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 вырос на 55%

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 55% относительно показателя сентября 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 16,5%. В экспорте было перевалено в 12,1 раза больше, чем в прошлом году,. Импорт также значительно возрос – в 114,6 раза.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года составила 4,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 58,5% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объёма груженых 3,4% приходилось на рефконтейнеры, 96,6% – на сухие.

72,9% груженых контейнеров прошло в каботаже, 16,1% – в экспорте и 10,9% – в импорте.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 47,6%.

В сентябре 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42%, на Дудинку приходилось 26,3%, а через Мурманск прошло 17,4%.

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