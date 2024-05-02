Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-февраль 2024

По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил 120 тыс. тонн на сумму 34.2 млн евро. Для сравнения, в первые два месяца 2023 года страны Евросоюза импортировали из РФ 36,9 тыс. тонн овощей и корнеплодов (+245,2%) на сумму 17,7 млн евро (+93,2%).

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Основной объем этой продукции в отчетном периоде был перевезен по железной дороге – 70,7 тыс. тонн, тогда как годом ранее 18,2 тыс. тонн (+288,8%). Морским путем в январе-феврале этого года было перевезено 38,4 тыс. тонн овощей и корнеплодов, на 157,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, когда Россия отправила по железной дороге почти 15 тыс. тонн этой продукции. Автотранспортом за отчетный период Евросоюз завез из РФ 10,8 тыс. тонн овощей и корнеплодов (+177%).

Самыми крупными потребителями российских овощей и корнеплодов в январе-феврале 2023 года были Латвия, Италия и Польша.

Латвия поставки овощей и корнеплодов из РФ относительно января-февраля 2023 года увеличила на 316% – с 16,8 тыс. тонн до 69,9 тыс. тонн.

Италия импортировала из РФ 23,2 тыс. тонн овощей и корнеплодов (+98,3%).

Испания в первые два месяца 2024 года импортировала из России 14,8 тыс. тонн российских овощей и корнеплодов. Это почти в 50 раз больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Тогда из РФ в эту страну было завезено всего 319 тонн овощей и корнеплодов.

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