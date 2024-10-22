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Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях
22.10.2024

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 вырос на 7%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года увеличился на 7% относительно показателя сентября прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 вырос на 7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 13,5%, экспорт – на 4,5%. В каботаже было перевалено на 9,9% больше, чем в сентябре 2023 года. Транзит снизился на 91,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 8% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 7,5% приходилось на рефконтейнеры, 92,5% – на сухие.

    57,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,8% – в экспорте, 19,9% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,1%.

    В сентябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 50,7%, Балтийский бассейн обработал 27,4%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,4%, 4,5% и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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