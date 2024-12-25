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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024 в деталях
25.12.2024

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка руды

    • В ноябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 31,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка руды

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,8% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца прошлого года на 34,1%. Транзит вырос на 31,1%. В каботаже было перевалено на 7,9% больше, чем годом ранее. Импорт прибавил 37,1%.

    В ноябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,1%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В ноябре 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 32,8% и 17,1% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 22,6%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 3,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 87,2% больше, чем в ноябре 2023 года, оборот пищевого налива увеличился на 75%%.

    Наиболее значительно, на 42,1% снизилась перевалка металлолома. Тарно-штучных грузов перевалили на 35,2% меньше, чем в ноябре 2023 года, сжиженного газа обработали на 28,5% меньше.

    В ноябре 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 59,9%, доля порта Тамань была 11%, порта Кавказ – 8,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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