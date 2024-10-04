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Аналитический дайджест SeaNews, 30 сентября - 4 октября 2024
04.10.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 30 сентября – 4 октября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 40 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 40 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 5% до 3489 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 вырос на 7,3%

    В августе 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,3% относительно показателя августа 2023 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 20,4 млн тонн.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2024: снизилась перевалка рефгрузов

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. 

    Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 71,7% относительно показателя августа 2023 года и составил 22,5 тыс. TEU.

    Грузы РЖД, 9 месяцев 2024: снижение на 4%

    По итогам 9 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 889,7 млн тонн.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

    Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,7% относительно показателя августа 2023 года и составил 7,6 млн тонн.

    Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

    В августе 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,5%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года на 8,5% и составил 832 TEU.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 вырос на 8,5%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 38,8%, каботаж – на 9,8%.

     

    Товарооборот РФ

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-августе 2024 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-августе 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 3% относительно показателя января-августа 2023 года и составил чуть более 1,6 млрд долларов.

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 7 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 7 месяцев 2024 года составил 2,44 млн тонн. 

    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-августе 2024 года

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-августе 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 5,8% по сравнению с показателем первых 8 месяцев прошлого года и составил 2,9 млрд долларов.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 7 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза по итогам 7 месяцев 2024 года составил 6,44 млн тонн.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2024

    На 39 неделе 2024 года почти на всех исследуемых трейдах ставки фрахта опустились вниз. Увеличились ставки из Китая на порты Австралии и Новой Зеландии, а также Японии.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 40, 2024

    На 40 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают идти вверх. В Каспийском регионе ставки остаются на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 40 неделя, 2024

    На 40 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax из порта Новороссийск выросли, партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax остаются на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 40, 2024

    На 40 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех остались на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 40, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении десяти недель подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2024

    На 40 неделе 2024 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 40 неделя 2024

    На 40 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России резко пошли вверх.

     

    Фото: Shipspotting / Robbie Cox

     

     


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