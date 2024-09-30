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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях
30.09.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 вырос на 7,3%

    • В августе 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,3% относительно показателя августа 2023 года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 вырос на 7,3%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 27,1%. Каботаж снизился на 1,8%. В экспорте было перевалено на 5% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 41,3%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года соответствовала 51,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 9% больше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 5,6% приходилось на рефконтейнеры, 94,4% – на сухие.

    61,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,3% – в каботаже, 15,6% – в экспорте и 2,9% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 2%.

    В августе 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 60,7%, Восточный обработал 19,2%, на Находку приходилось 6,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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