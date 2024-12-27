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Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях
27.12.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 вырос в 3,3 раза

    • В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос в 3,3 раза относительно показателя ноября 2023 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 вырос в 3,3 раза

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (66,7%), который по итогам отчетного месяца увеличился в 2,2 раза. Экспорт вырос в разы. В импорте было перевалено 6,4 тыс. TEU. В ноябре прошлого года импорта не было.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года соответствовала 9,5%.

    Груженых контейнеров было обработано в 3,3 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 2,2% приходилось на рефконтейнеры, 97,8% – на сухие.

    59,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 21,9% – в экспорте, 18,5% – в импорте.

    Перевалка порожних контейнеров выросла в 3,3 раза.

    В ноябре 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 74,4%, на Дудинку приходилось 11,4%, через Мурманск прошло 7,9%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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