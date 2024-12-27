Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 вырос в 3,3 раза

В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос в 3,3 раза относительно показателя ноября 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (66,7%), который по итогам отчетного месяца увеличился в 2,2 раза. Экспорт вырос в разы. В импорте было перевалено 6,4 тыс. TEU. В ноябре прошлого года импорта не было.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года соответствовала 9,5%.

Груженых контейнеров было обработано в 3,3 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 2,2% приходилось на рефконтейнеры, 97,8% – на сухие.

59,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 21,9% – в экспорте, 18,5% – в импорте.

Перевалка порожних контейнеров выросла в 3,3 раза.

В ноябре 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 74,4%, на Дудинку приходилось 11,4%, через Мурманск прошло 7,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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