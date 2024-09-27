Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 сентября 2024

Мировой контейнерный рынок

Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 7 месяцев 2024 года составил 105,5 млн TEU – на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рейтинг морских линейных операторов в РФ

Согласно исследованию, во втором квартале 2024 года в российских морских портах был представлен 31 отечественный и зарубежный судоходный оператор, которые работают на регулярных контейнерных линиях в российские порты.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 39 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 39 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7% до 3691 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2024 вырос на 6,3%

В августе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года на 6,3%.

Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2024 в деталях

В августе 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна остался практически на уровне показателя августа прошлого года (+0,1%) и составил 19,6 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2024: выросла перевалка зерна

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, снизился на 0,4%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях

В августе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,9% относительно показателя августа 2023 года и составил 72,5 тыс. TEU.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 2,1%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях

В августе 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 6,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 24,1 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2024: выросла перевалка цветных металлов

В августе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 33,4%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 в деталях

В августе 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,3% относительно показателя августа 2023 года и составил 230,8 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2024

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2024 года составил почти 3 млн тонн на сумму 1,53 млрд евро.

Товарооборот Россия — Китай в январе-августе 2024

По итогам января-августа 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 1,9% относительно показателя января-июня 2023 года и составил 158,5 млрд долларов.

Внешняя торговля РФ в январе-июле 2024 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за первые 7 месяцев 2024 года.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2024

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2024 года составил 2,6 млн тонн на сумму 19 млрд евро.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2024 года составил 2,5 тыс. тонн на сумму 1,12 млрд евро.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июль 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2024 года составил 22 млн тонн на сумму 10.15 млрд евро.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-августе 2024 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-августе 2024 года снизился на 27,8% относительно показателя января-августа прошлого года до 7,9 млрд долларов.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-июль 2024

По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-июле 2024 года в денежном выражении составил 44,5 млн евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2024

На 38 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика. Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки выросли, на порты Европы – снизились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 39, 2024

На 39 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта выросли. В Каспийском регионе ставки также пошли вверх.

Фрахтовый рынок Черного моря, 39 неделя, 2024

На 39 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск остаются на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 39, 2024

На 39 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из трех исследуемых балтийских портов увеличились, их двух – остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 39, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении девяти недель подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2024

На 39 неделе 2024 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах выросли. Стоимость морского газойля во всех исследуемых портах, кроме Пусана, увеличилась.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 39 неделя 2024

На 39 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России пошли вниз.

Фото: РЖД