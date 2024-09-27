Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2024: выросла перевалка цветных металлов

В августе 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 6,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 70,5% всех грузов, сократился на 4,2%. Транзит снизился на 1,7%, каботаж – на 30,8%. В импорте было перевалено на 15,7% меньше, чем годом ранее.

В августе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 33,4%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В августе 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 31,4% и 16,3% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 28,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла в 8,5 раза. Прочих навалочных грузов было обработано в 2,6 раза больше, чем в августе 2023 года, оборот химического налива увеличился на 30,9%.

Наиболее значительно, на 47,2% снизилась перевалка угля и кокса. Рефгрузов перевалили на 43,9% меньше, чем в августе 2023 года, тарно-штучных грузов – на 39,1% меньше.

В августе 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 56,3%, доля порта Кавказ была 10,4%, порта Тамань – 10,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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