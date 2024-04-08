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Грузооборот через КПП Ганьцимаоду превысил за 10 млн тонн
08.04.2024

Грузооборот через КПП Ганьцимаоду превысил за 10 млн тонн

    • C 1 января по 3 апреля 2024 года объем грузов, прошедших через контрольно-пропускной пункт Ганьцимаоду (Ганцмод, Ganqmod Port) – крупнейший грузовой автомобильный погранпереход на китайско-монгольской границе, превысил 10 млн тонн. Это на 24,72% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По словам заместителя главы администрации КПП Ганцмод, объем импорта угля через данный погранпереход увеличился на 25,13% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил более 9,78 млн тонн. Кроме того, за указанное время в Китай через него было ввезено 224,7 тыс. тонн медного рафинированного порошка, на 9,58% больше, чем годом ранее. Объем экспортных грузов вырос на 22,53% и достиг 49,3 тыс. тонн.

    Пункт пропуска Ганьцимаоду (Ганцмод, Ganqmod Port), расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, является важным каналом импорта энергоносителей в страну и важным узлом экономического коридора Китай – Монголия – Россия.

    Фото: Xinhua


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