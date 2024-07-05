Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2024
05.07.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Handymax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    20.03.2024
    Внешняя торговля РФ в январе 2024 года
    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за […]
    Только для подписчиков
    2024Внешняя торговляИмпортЭкспорт
    0
    09.01.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    28.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2024
    На 13 неделе года в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на повышение ставок фрахта. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    22.01.2024
    94 отмененных рейса, с 4 по 8 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, с 4 недели (22-28 января) по 8 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0
    24.05.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2024
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.07.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 в деталях
    04.07.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%
    04.07.2024 MSC занимает пятую часть глобального рынка морских контейнерных перевозок
    03.07.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях
    03.07.2024 Тренд на торговлю фьючерсами на контейнерные перевозки восходящий
    02.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •