Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024: снизилась перевалка сжиженного газа

В июне 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 2,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Экспорт, на долю которого приходилось 83,4% всего грузооборота, увеличился на 0,6%. Каботаж вырос на 4,2%. В импорте было перевалено на 19,9% больше, чем в июне 2023 года. Транзит снизился на 8,4%.

Согласно имеющимся официальным данным, в июне 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,3%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июне 2024 года доля угля и кокса составляла 52,3%, нефти и нефтепродуктов – 21,4% и 5,7% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла на 54%. Прочих навалочных грузов было обработано на 43,9% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов вырос на 37,8%.

Наиболее значительно, на 72,1% снизился грузопоток цветных металлов. Черных металлов перевалили на 55,9% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 42,7% меньше.

В июне 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,3%, Владивосток обработал 15,7%, на Шахтерск приходилось 12,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi