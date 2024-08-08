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Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024: снизилась перевалка сжиженного газа
08.08.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024: снизилась перевалка сжиженного газа

    • В июне 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 2,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2024: снизилась перевалка сжиженного газа

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    Экспорт, на долю которого приходилось 83,4% всего грузооборота, увеличился на 0,6%. Каботаж вырос на 4,2%. В импорте было перевалено на 19,9% больше, чем в июне 2023 года. Транзит снизился на 8,4%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в июне 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,3%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июне 2024 года доля угля и кокса составляла 52,3%, нефти и нефтепродуктов – 21,4% и 5,7% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла на 54%. Прочих навалочных грузов было обработано на 43,9% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов вырос на 37,8%.

    Наиболее значительно, на 72,1% снизился грузопоток цветных металлов. Черных металлов перевалили на 55,9% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 42,7% меньше.

    В июне 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,3%, Владивосток обработал 15,7%, на Шахтерск приходилось 12,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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