Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
19.06.2024

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2024
    Объем мирового рынка контейнерных перевозок вырос на 9,1%
    Только для подписчиков
    2024Мировые линии
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна судами типа Panamax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились. По […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    01.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,4% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    06.06.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 23, 2024
    На 23 неделе года фрахтовые ставки в Азово-Черноморском регионе продолжили снижаться. Так, ставка на […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    19.06.2024 Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •