«ТрансКонтейнер» собрал партнеров во Владивостоке

В начале сентября во Владивостоке дальневосточный филиал ПАО «ТрансКонтейнер» провел традиционную встречу со своими клиентами в неформальной обстановке. В сегменте B2B такой формат мероприятия – лишний повод укрепить сотрудничество, решить сложные задачи, получить обратную связь от партнеров и «прощупать» тенденции рынка, обменявшись мнениями. Встреча прошла весело, в дружелюбной обстановке и, главное, продуктивно. SeaNews имел честь побывать на мероприятии, и мы провели блиц-опрос среди партнеров «ТрансКонтейнера», задав два вопроса: как можно охарактеризовать сейчас российский логистический рынок и как трансформировалось партнерство компаний с «ТрансКонтейнером» за время совместной работы. Ниже – фотоотчет.

Мария Грибкова, коммерческий директор, «Владивостокский морской контейнерный терминал»

В последние годы российский рынок динамично развивается, показывает большие обороты, особенно на дальневосточном направлении. Мы увеличили свой контейнерооборот кратно, скажем так. За 2024 год мы планируем сделать более 400 тысяч TEU.

С «ТрансКонтейнером» мы работаем уже, наверное, около 20 лет. У нас есть с этой компанией совместные железнодорожные сервисы по направлениям в Екатеринбург, Клещиху, Шушары, Санкт-Петербург, а также совместные морские сервисы.

Поток контейнеров увеличивается, и на ближайший квартал у нас есть хорошее партнерское соглашение об увеличении грузопотока.

Михаил Шашенков, заместитель исполнительного директора, ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик»

Я бы сказал, что российский рынок шатающийся очень и сложен для входа новых игроков в целом.

С «ТрансКонтейнером» мы работаем лет 15, и наше партнерство углубляется с запуском разных проектов. В Последние 3-4 года мы развиваем проект по перевозке маслоналивных грузов во флекси-танках, соответственно, используем их вагоны.

Дмитрий Березняков, коммерческий директор, ООО «Экомастер-Логистик»

Российский контейнерный рынок, по моему мнению, стабильно развивается. Есть небольшие трудности – затоваривание импортом портов и терминалов во Владивостоке. Но все же прогресс есть.

С «ТрансКонтейнером» мы работаем около 5 лет, это небольшой срок. Всегда приятно неравнодушное отношение и внимание специалистов компании к совместным проектам.

Роман Крылепов, заместитель директора во Владивостоке, компания «Битрафик»

Все непросто на российском рынке, я скажу так. Движемся только вперед, но есть и небольшие преграды. Например, сложности с отправками контейнеров в западной части страны из-за нехватки подвижного состава. Мейнстрим сейчас – уделять больше внимания другим грузам, а не контейнерам.

С «ТрансКонтейнером» мы работаем с 2020 года, и наше сотрудничество с каждым годом расширяется.

Виталий Коп, генеральный директор, компания «Битрафик»

Присоединяюсь к словам Романа. Сложности есть. После 2022 года, когда развернулись на восток, большой объем грузов идет из Китая, Вьетнама, и наш Дальний Восток не справляется – под контейнеры нет доступного подвижного состава, приоритеты отдают генеральным грузам, а не контейнерам. Поэтому испытываем сложности, но стараемся, работаем, и «ТрансКонтейнер» нам помогает.

Оксана Чумак, директор компании «Шинтойский дом»

Без работы не сидим. У нас достаточно специфичные перевозки. Мы обеспечиваем строительство аэропорта Петропавловска-Камчатского. У нас проектная логистика. Это внутрироссийские каботажные перевозки, контейнерные. Российский рынок оцениваю как стабильный. Много национальных проектов, много стройки в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности.

С «ТрансКонтейнером» мы очень плотно сотрудничаем последние 2 года. У нас есть совместные проекты, в частности, контейнерный поезд в Пензу.

Юлия Рощина, компания «ТЛК Восток Логистик»

Россия встроена в глобальный логистический рынок, оттеснить нас не смогли. Единственное, с чем мы столкнулись, это нехватка инфраструктуры. Когда рынок развернулся, мы столкнулись с такой проблемой – мы можем больше, но за счет того, что некуда расширяться, мы вынуждены работать в рамках.

Пять лет мы тесно и плотно с «ТрансКонтейнером» работаем. И изменения, конечно, в лучшую сторону. Больше, наверное, это человеческий ресурс, клиентоориентированность. «ТрансКонтейнер» – большая махина, которая все равно по своим стандартным рамкам работает, в своем ключе. И именно этот человеческий ресурс, он больше, наверное, «обволакивает» в последние годы. Клиентский сервис, который оказывают специалисты компании, – это, конечно, респект.

Геннадий Петухов, руководитель филиала в городе Владивосток, директор по автоперевозкам, ООО «СТЕ Логистик»

Российский рынок живой, максимально нестабильный. Санкции, проблемы на железной дороге, проблемы на погранпереходах. Это все максимально нестабильно. Плюс периодичность проблемы возврата контейнеров в Китай. То есть груз есть, но нет возможности их вернуть. Нестабильно все. Санкции, их никто не отменял, тоже влияют на наш рынок.

Россия интегрирована в глобальный рынок, но больше в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот многие говорят про Южную Америку, что это новое направление. Но как-то у нас пока там не срастается.

«ТрансКонтейнер» – это крупный поставщик контейнеров, жд платформ. И мы как пользовались их услугами, так и пользуемся ими, то есть в сотрудничестве ничего не поменялось.

Нина Гринюк, компания «Рейлшип сервис»

На нашем рынке наблюдается классическая проблема с экспортом. Надеемся, что как-то эта ситуация разрешится. Опираясь на дискуссии на Восточном экономическом форуме, могу сказать, что расширение влияния России обсуждается. Конечно, могли быть какие-то точки у нас и в Казахстане, и в Китае – в какой-то степени проделана работа. Естественно, что-то не едет, это нормально. А усиление и расширение каких-то точек было бы замечательно.

Мы работаем с дальневосточным филиалом «ТрансКонтейнера» с самого начала. Однозначно – это профессионалы.

Фото: «ТрансКонтейнер»