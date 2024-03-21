Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 44%, импорт – на 31,8%. Каботажа в феврале 2024 не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года соответствовала 19,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 42,8% больше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 23,8% приходилось на рефконтейнеры, 76,2% – на сухие.

65,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 34,5% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 25,5%.

В феврале 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Темрюк приходилось 0,01%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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