Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях
21.03.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%

    • В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 44%, импорт – на 31,8%. Каботажа в феврале 2024 не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года соответствовала 19,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 42,8% больше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 23,8% приходилось на рефконтейнеры, 76,2% – на сухие.

    65,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 34,5% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 25,5%.

    В феврале 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Темрюк приходилось 0,01%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2024
    Контейнерные порты Турции, январь 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам первого месяца 2024 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    17.01.2024
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2023 года
    Оба порта в плюсе
    КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    18.03.2024
    Грузооборот российских портов в феврале 2024 увеличился на 4,9%
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    26.01.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2023 в деталях
    В декабре 2023 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 1,3% относительно показателя декабря […]
    Только для подписчиков
    2023Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.01.2024
    Прибалтика в TEU, итоги 2023 года
    Минус 2,6%
    Только для подписчиков
    2023КонтейнерооборотПрибалтика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%
    20.03.2024 Соглашения FESCO о развитии экспортных и внутрироссийских контейнерных перевозок
    20.03.2024 FESCO займется поставками комплектующих для первого российского серийного электромобиля Атом
    20.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях
    19.03.2024 FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    19.03.2024 «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •