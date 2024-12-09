Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024 в деталях
09.12.2024

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024: выросла перевалка лесных грузов

    • В октябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 5,5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024: выросла перевалка лесных грузов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 72,4% всех грузов, остался на уровне показателя аналогичного месяца прошлого года. Транзит снизился на 19,4%. В каботаже было перевалено на 15,9% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 8,5%.

    В октябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В октябре 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 29,3% и 16% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 28,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла на 53,4%. Пищевого налива было обработано на 37,8% больше, чем в октябре 2023 года, оборот прочих навалочных грузов увеличился на 34%.

    Наиболее значительно, на 78,6% снизилась перевалка металлолома. Прочих генеральных грузов перевалили на 56% меньше, чем в октябре 2023 года, рефгрузов обработали на 43,8% меньше.

    В октябре 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 56,5%, доля порта Тамань была 10,9%, порта Кавказ – 10,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2024
    Ставки на всех исследуемых трейдах выросли
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    29.10.2024
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-август 2024
    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    14.03.2024
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2024
    Оба порта в плюсе
    2024КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    19.08.2024
    Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2024
    ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года. Выручка составила […]
    2024СовкомфлотФинансы
    0
    05.12.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 49, 2024
    В Каспийском регионе ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    01.08.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31, 2024
    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноФрахтовые ставкиЧерное море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.12.2024 FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток — Шанхай
    09.12.2024 Новый контейнерный рекорд РЖД
    09.12.2024 Начало работы нового альянса Premier Alliance откладывается
    09.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 в деталях
    09.12.2024 Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай
    09.12.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    09.12.2024 Козы прошли таможню
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •