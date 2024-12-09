Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024: выросла перевалка лесных грузов

В октябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 5,5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 72,4% всех грузов, остался на уровне показателя аналогичного месяца прошлого года. Транзит снизился на 19,4%. В каботаже было перевалено на 15,9% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 8,5%.

В октябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В октябре 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 29,3% и 16% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 28,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла на 53,4%. Пищевого налива было обработано на 37,8% больше, чем в октябре 2023 года, оборот прочих навалочных грузов увеличился на 34%.

Наиболее значительно, на 78,6% снизилась перевалка металлолома. Прочих генеральных грузов перевалили на 56% меньше, чем в октябре 2023 года, рефгрузов обработали на 43,8% меньше.

В октябре 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 56,5%, доля порта Тамань была 10,9%, порта Кавказ – 10,8%.

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