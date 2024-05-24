Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 21 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 15,9% до 4072 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 142% выше значения, зафиксированного на 21 неделе 2023 года и на 187% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Роттердам выросла на 20% и составляет 4999 долларов за 40-футовый контейнер.

Также увеличилась ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США – на 18% до 5277 долларов за 40-футовый контейнер.

На 15%, до 5494 долларов за 40-футовый контейнер, увеличилась ставка из Шанхая в Геную.

Ставки на маршруте Азия – атлантическое побережье США выросла на 13% и составляет 6463 доллара за 40-футовый контейнер.

Ставка из Роттердама в Нью-Йорк поднялась на 1% до 2241 доллара за 40-футовый контейнер.

В то же время на 1% упала ставка из Роттердама в Шанхай (до 673 долларов за 40-футовый контейнер).

Ставки на направлениях тихоокеанское побережье США – Азия и Нью-Йорк – Роттердам остаются стабильными.

Спотовые ставки в ближайшие месяцы сбавят темпы роста, прогнозирует Drewry.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Andreas Hoppe