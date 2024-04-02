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Открыта транзитная навигация в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей
02.04.2024

Открыта транзитная навигация в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей

    • В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей 1 апреля состоялось торжественное открытие транзитной навигации 2024 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Танкер «Дорида» (судоволаделец – ООО «Прайм Шиппинг») прошлюзовался через камеру №2 Кочетовского гидроузла и проследовал на погрузку в порт Саратов.

    К 1 апреля водный путь в зоне ответственности администрации полностью готов к пропуску транзитного флота.

    Средства навигационного оборудования выставлены на штатные места. Выполнены тральные работы на площади 31 кв. км. Набраны рабочие отметки на Кочетовском гидроузле.

    За время зимнего судоремонта 2023-2024 годов отремонтировано 28 ед. флота, в том числе был выполнен: средний ремонт – на 14 ед., текущий ремонт – 14 ед. За время ремонта произведено слипование 15 судов.

    В связи с переформированием русла в межнавигационный период и необходимостью пропуска флота в начальный период навигации, администрация уже выполнила дноуглубительные работы на самых лимитирующих участках водного пути земснарядом «Донской-604» до наступления нерестового периода (1 апреля) в объеме 164 тыс. куб.м.

    С целью поддержания безопасных условий судоходства в бассейне, в 2024 году планируется выполнить дноуглубительные работы на 23 лимитирующих участках водного пути в объеме около 800 тыс. куб. м.

    Изыскательско-русловой партией планируется выполнить около 300 русловых съемок.

    По информации судовладельцев и грузовладельцев прогнозируемый объем перевозок грузов в навигацию 2024 года может составить 6,5 млн. тонн.

    Фото: Росморречфлот


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