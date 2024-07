Аналитический дайджест SeaNews, 15-19 июля 2024

Мировой контейнерный рынок

Top 26-50 контейнерных линий, H1 2024

По состоянию на 1 июля 2024 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в мировой табели о рангах места с 26 по 50, произошли некоторые изменения по сравнению с состоянием на 1 апреля 2024 года.

Финансовые и операционные показатели OOCL в первом полугодии 2024

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 29 неделе 2024 года увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1% до 5937 долларов за 40-футовый контейнер

Российский транспортный сектор

Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 6 месяцев 2024

По данным портала PortBureau.ru, по итогам 6 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты Черного моря было экспортировано 16,95 млн зерновых грузов.

Регионы-лидеры по отгрузке по жд

Российские железные дороги опубликовали в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июне.

Товарооборот РФ

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-апреле 2024 года составил 7 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Грузия в январе-мае 2024 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-мае 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 5,3% относительно показателя января-мая 2023 года и составил чуть более 1 млрд долларов.

Внешняя торговля РФ в январе-мае 2024 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь-май 2024 года.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-мае 2024 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-мае 2024 года снизился на 32% и составил 1,1 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 5 месяцев 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 5 месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года сократился на 33% и составил 19 млрд евро.

Товарооборот Россия – Индия в январе-мае 2024 года

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-мае 2024 года вырос на 12,2% и составил 30,7 млрд долларов.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-май 2024

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2024 года составил 1,27 млн тонн на сумму чуть больше 1 млрд евро.

Мировая экономика

Железнодорожные перевозки грузов в Китае в июне 2024 года

В июне этого года объем и грузооборот железнодорожных перевозок в Китае достигли исторических максимумов, сохранив первые позиции в мире, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК).

Судостроительная промышленность Китая в первом полугодии 2024

В январе-июне 2024 года Китай завершил строительство судов суммарным дедвейтом 25,02 млн тонн, на 18,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировой портфель заказов на балкеры невелик

Несмотря на благоприятные рыночные условия, в первой половине 2024 года объем заказов на строительство балкеров относительно аналогичного периода 2023 года упал на 34,2%.

Порты

Грузооборот речных портов Китая в январе-мае 2024

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-мае этого года увеличился вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил почти 7,1 млрд тонн.

Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам 6 месяцев 2024 года составил 25,5 млн TEU, на 7,4% больше аналогичного показателя 2023 года.

Контейнерооборот морских портов Китая в январе-мае 2024

В январе-мае этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 116,5 млн TEU.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2024

На 28 неделе 2023 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается повышение ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 29, 2024

На 29 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе прекратили наблюдавшееся в последний месяц падение и остаются на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 29, 2024

На 29 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно прошлой недели увеличились практически на всех направлениях.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 29, 2024

На 29 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск почти на всех направлениях выросли относительно уровня прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 29, 2024

На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели остаются на прежнем уровне.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2024

На 29 неделе 2024 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах показали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 29 неделя 2024

На 29 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России снизились.

Фото: Triton