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Мировой портфель заказов на балкеры невелик
19.07.2024

Мировой портфель заказов на балкеры невелик

    • Несмотря на благоприятные рыночные условия, в первой половине 2024 года объем заказов на строительство балкеров относительно аналогичного периода 2023 года упал на 34,2%, сообщает Container News со ссылкой на отчет BIMCO.

    Одним из факторов, сдерживающих размещение новых заказов, является рост цен, которые увеличились на 6,5% в сравнении с первым полугодием 2023 года. При этом на вторичном рынке, где цены на балкеры выросли на 15,2% относительного аналогичного периода прошлого года, наблюдается увеличение продаж на 11,7%.

    Также заказы на новые балкеры тормозят ограниченная доступность верфей и неопределенность с точки зрения перспектив судового топлива и спроса как такового.

    Верфи по-прежнему загружены заказами на суда других типов. «Портфели заказов на контейнеровозы и СПГ-газовозы внушительны. С 2023 года увеличилось количество контрактов на строительство танкеров. Таким образом, судно, законтрактованное сегодня, может быть сдано в эксплуатацию только после 2026 года, тем более, если речь идет о крупнотоннажных судах. К тому же есть риск того, что «сильный» рынок к 2026 году просядет», – отмечают в BIMCO.

    Неопределенность в решении, какое топливо должно использовать новое судно, также может сдерживать заключение контрактов. «Судовладельцы обеспокоены тем, будут ли альтернативные виды топлива доступны в большинстве портов и регионов в ближайшей или среднесрочной перспективе, – пишет издание. – Также судовладельцев могут волновать перспективы спроса на определенные номенклатуры грузов. Поставки угля могут достичь пика в этом десятилетии, в то время как рост производства «зеленой» стали с использованием лома в долгосрочной перспективе могут повлиять на поставки железной руды».

    Тем не менее, низкий уровень заказов на новые балкеры пока не представляет рисков для балкерного флота. Средний возраст таких судов составляет 12,3 года, моложе, чем в сегментах танкеров и контейнеровозов. Только 8,9% судов мирового балкерного флота имеют возраст старше 20 лет.

    «Сейчас вместимость заказанных балкеров составляет 9,4% от тоннажа действующего флота, и этого объема достаточно, чтобы обеспечить замену старых судов, которые пойдут на слом в ближайшей перспективе», – уточняют в BIMCO.

    На суда типоразмеров Supramax и Panamax в портфеле заказов приходится соответственно 34,5% и 32,6% суммарного тоннажа всех заказанных балкеров.

    Со второй половины 2023 года судов Panamax стали заказывать меньше, в то время Capesize – больше. Суда Handysize составляют всего 3,8% портфеля заказов, несмотря на то, что 14,2% тоннажа Handysize сейчас старше 20 лет.

    «Некоторые из этих судов, вероятно, будут заменены судами сегмента Supramax», – предполагают в BIMCO.

    «В среднесрочной и долгосрочной перспективе контракты на новое строительство обязательно восстановятся из-за ужесточения экологических норм. Обновление флота станет необходимостью, поскольку старым судам становится все сложнее соблюдать новые требования. Кроме того, по мере увеличения использования альтернативных видов топлива должен появиться более четкий путь к декарбонизации, что снизит неопределенность на рынке», – резюмируют в BIMCO.

    Фото: MOL


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