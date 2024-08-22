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Продажи балкеров на вторичном рынке бьют рекорды
22.08.2024

Продажи балкеров на вторичном рынке бьют рекорды

    • Продажи балкеров на вторичном рынке обещают достичь по итогам этого года рекордных показателей. На данный момент уже сменили владельцев 542 судна суммарным дедвейтом 40,3 млн тонн, на 17% больше, чем годом ранее, и по итогам года объем продаж на вторичном рынке превысит рекордные показатели 2021 года, сообщает Splash24/7 со ссылкой на последний отчет Clarksons Research.

    При этом Clarksons отмечают и рекордный уровень цен на вторичном рынке: по их данным, за Capesize или VLCC возрастом 10 лет сейчас можно выручить гораздо больше, чем 5 лет назад, когда этим судам было 5 лет.

    VLCC, купленный в 2019 году в возрасте 5 лет за 71 млн долларов, сейчас, в возрасте 10 лет, можно продать за 85 млн долларов. А Capesize, купленный в июле 2019 года за 37,5 млн, может сейчас, в возрасте 10 лет, принести при продаже 45 млн.

    Фото: Shipspotting / Malcolm Cranfield


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