Продажи балкеров на вторичном рынке бьют рекорды

Продажи балкеров на вторичном рынке обещают достичь по итогам этого года рекордных показателей. На данный момент уже сменили владельцев 542 судна суммарным дедвейтом 40,3 млн тонн, на 17% больше, чем годом ранее, и по итогам года объем продаж на вторичном рынке превысит рекордные показатели 2021 года, сообщает Splash24/7 со ссылкой на последний отчет Clarksons Research.

При этом Clarksons отмечают и рекордный уровень цен на вторичном рынке: по их данным, за Capesize или VLCC возрастом 10 лет сейчас можно выручить гораздо больше, чем 5 лет назад, когда этим судам было 5 лет.

VLCC, купленный в 2019 году в возрасте 5 лет за 71 млн долларов, сейчас, в возрасте 10 лет, можно продать за 85 млн долларов. А Capesize, купленный в июле 2019 года за 37,5 млн, может сейчас, в возрасте 10 лет, принести при продаже 45 млн.

Фото: Shipspotting / Malcolm Cranfield