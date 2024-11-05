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CULines продает контейнеровозы
05.11.2024

CULines продает контейнеровозы

    • Китайская линия CULines на фоне высоких цен на суда со вторичного рынка продает шесть контейнеровозов, в том числе и новых, сообщает Splash.

    На продажу выставлены «CUL Qingdao» 2023 года постройки вместимостью 2,3 тыс. TEU, «CUL Klang» 2024 года постройки вместимость 2,4 тыс. TEU, «CUL Hochiminh» 2023 года постройки вместимостью почти 2,7 тыс. TEU, «CUL Shekou» 2023 года постройки вместимостью 2,7 тыс. TEU, а также «CUL Manila» 2011 года постройки вместимостью 2,8 тыс. TEU и «CUL Jakarta» 2012 года постройки вместимостью 2,7 тыс. TEU.

    По данным VesselsValue, в составе флота CULines в общей сложности 13 судов и еще два заказаны. По данным Alphaliner, на 1 июля 2024 года эта линия занимала 38-е место в рейтинге крупнейших линий – вместимость флота китайского «малыша» составляла 39,5 тыс. TEU.

    «Дефицит тоннажа сохраняется, это приводит к росту цен на суда со вторичного рынка», – поясняют в Braemar.

    Напомним, в июне этого года CULines продал с верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding тайваньскому оператору Wan Hai Lines два строящихся контейнеровоза вместимостью 7 тыс. TEU. Wan Hai Lines оценивал сделку в сумму от 176 до 188 млн долларов. Сдача судов планировалась в этом году.

    В 2021 году CULines называли самой быстрорастущей контейнерной линией в плане расширения географии. Всего за полгода региональной компании удалось на фоне рекордного роста фрахтовых ставок и высокого спроса выйти на несколько новых рынков, в том числе на транстихоокеанском трейде и маршруте Азия – Европа. При этом линия задействовала контейнеровозы-малыши на тех маршрутах, где обычно работали суда бОльшей вместимости.

    Однако летом прошлого года перевозчик свернул сервисы на дальнемагистральных маршрутах из-за нерентабельности.

    Фото: CULines


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