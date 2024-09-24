MSC заказал десять 21-тысячников на СПГ

MSC заказал строительство десяти контейнеровозов вместимостью 21 тыс. TEU, работающих на СПГ. Как сообщает Splash, суда будут построены на китайской верфи Hengli Heavy Industry.

Стоимость сделки на разглашается, но по оценке издания, в общей сложности новые суда обойдутся MSC в 2,5 трлн долларов. Поставка контейнеровозов планируется в 2027 году.

В настоящее время провозные мощности контейнерного флота MSC превышают 6 млн TEU, и линия занимает 20% глобального рынка контейнерных перевозок.

По данным Splash, этим летом перевозчик разместил несколько крупных заказов на китайских верфях, и до заказа последней серии 21-тысячников портфель заказов MSC составлял 130 контейнеровозов. По прогнозу Alphaliner, новые заказы прибавят к провозным мощностям флота компании в ближайшие годы 1,8 млн TEU.

По информации Splash, еще одна линия – Hapag Lloyd – также готовится разместить заказ серий из 9- и 17-тысячников на СПГ.

Фото: MSC