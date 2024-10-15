PIL дал имена первым контейнеровозам на СПГ

Pacific International Lines (PIL) дал имена своим первым двум 14-тысячникам. Как сообщили SeaNews в компании, церемония прошла сегодня на верфи Jiangnan.

«Kota Eagle» и «Kota Emerald» станут самыми большими судами в составе флота линии и первыми, способными работать на СПГ. Их длина составляет 335 м, ширина – 51 м. Помимо двухтопливного двигателя в них применены технологии искусственного интеллекта и интернета вещей.

PIL планирует задействовать новострои на своих сервисах между портами Азии и западного побережья Центральной и Южной Америки.

Помимо «Kota Eagle» и «Kota Emerald» у PIL заказано еще 11 контейнеровозов на СПГ – два 14-тыысячника, четыре 8-тысячника и пять 13-тысячников.

Помимо того, что «Kota Eagle» и «Kota Emerald» будут первыми судами PIL на СПГ, они также первые в новом цвете – линия намерена последовательно перейти от черных корпусов к красным.

Фото: PIL