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PIL дал имена первым контейнеровозам на СПГ
15.10.2024

PIL дал имена первым контейнеровозам на СПГ

    • Pacific International Lines (PIL) дал имена своим первым двум 14-тысячникам. Как сообщили SeaNews в компании, церемония прошла сегодня на верфи Jiangnan.

    «Kota Eagle» и «Kota Emerald» станут самыми большими судами в составе флота линии и первыми, способными работать на СПГ. Их длина составляет 335 м, ширина – 51 м. Помимо двухтопливного двигателя в них применены технологии искусственного интеллекта и интернета вещей.

    PIL планирует задействовать новострои на своих сервисах между портами Азии и западного побережья Центральной и Южной Америки.

    Помимо «Kota Eagle» и «Kota Emerald» у PIL заказано еще 11 контейнеровозов на СПГ – два 14-тыысячника, четыре 8-тысячника и пять 13-тысячников.

    Помимо того, что «Kota Eagle» и «Kota Emerald» будут первыми судами PIL на СПГ, они также первые в новом цвете – линия намерена последовательно перейти от черных корпусов к красным.

    Фото: PIL


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