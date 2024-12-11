Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои
11.12.2024

Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои

    • Evergreen и Pacific International Lines (PIL) оборудуют свои строящиеся контейнеровозы ветрозащитными экранами в целях экономии топлива, сообщает Splash со ссылкой на Alphaliner

    Оборудование, которое играет роль лобового стекла, должно улучшить аэродинамику судна, снизив при этом расход топлива и сократив выбросы. «Хотя эффект от ветровых дефлекторов невелик и составляет около 2%, небольшие улучшения корпуса, винта, двигателя и использование различных технологий в совокупности дают заметную экономию. Несмотря на свой довольно ограниченный потенциал энергосбережения, ветровые дефлекторы стали популярным вариантом для новостроек и модернизации контейнеровозов, поскольку практически не требуют дополнительного обслуживания», — отмечают в Alphaliner.

    Впервые «ветровое стекло» испробовала контейнерная линия Norasia (позже ее приобрела чилийская судоходная компания CSAV, которая, в свою очередь, была поглощена Hapag-Lloyd) на контейнеровозах меньшего размера и построенных 20 лет назад.

    Пять лет назад с этой технологией начала экспериментировать японская MOL, затем ее на вооружение взяли ONE и CMA CGM.

    Отметим, что ONE массово оборудует ветровыми дефлекторами свои новострои. Так, в январе этого года японский перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU на метаноле и с установкой «ветрового стекла».

    Фото: сайт Maritime Executive

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.09.2024
    MSC заказал десять 21-тысячников на СПГ
    MSC заказал строительство десяти контейнеровозов вместимостью 21 тыс. TEU, работающих на СПГ. Как сообщает […]
    Hapag-LloydMSCКонтейнеровозыпортфель заказов
    0
    15.01.2024
    Euronav построит 120 судов с низким уровнем выбросов
    И пойдет в другие сегменты рынка
    EuronavДиверсификациязеленые судаКонтейнеровозы
    0
    03.05.2024
    Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    На фоне ситуации в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды […]
    дефицитКонтейнеровозыКонтейнерыКрасное море
    0
    23.09.2024
    Китайские операторы массово фрахтуют контейнеровозы
    Для работы на Россию и в регионе Красного моря
    КитайКонтейнеровозыКрасное мореРоссия
    0
    01.02.2024
    CMA CGM переоборудует 9-тысячники под работу на метаноле
    CMA CGM подписал контракт на конверсию контейнеровозов вместимостью под работу на метаноле с Китайской […]
    CMA CGMMaerskконверсияКонтейнеровозы
    0
    26.03.2024
    ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU
    В этом году в среднем вводится в строй по одному контейнеровозу в день, и […]
    ONEКонтейнеровозыпровозные мощностирост
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 в деталях
    11.12.2024 Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои
    10.12.2024 Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2024
    10.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 вырос на 14,8%
    09.12.2024 FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток — Шанхай
    09.12.2024 Новый контейнерный рекорд РЖД
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    09.12.2024 Козы прошли таможню
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •