Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои

Evergreen и Pacific International Lines (PIL) оборудуют свои строящиеся контейнеровозы ветрозащитными экранами в целях экономии топлива, сообщает Splash со ссылкой на Alphaliner

Оборудование, которое играет роль лобового стекла, должно улучшить аэродинамику судна, снизив при этом расход топлива и сократив выбросы. «Хотя эффект от ветровых дефлекторов невелик и составляет около 2%, небольшие улучшения корпуса, винта, двигателя и использование различных технологий в совокупности дают заметную экономию. Несмотря на свой довольно ограниченный потенциал энергосбережения, ветровые дефлекторы стали популярным вариантом для новостроек и модернизации контейнеровозов, поскольку практически не требуют дополнительного обслуживания», — отмечают в Alphaliner.

Впервые «ветровое стекло» испробовала контейнерная линия Norasia (позже ее приобрела чилийская судоходная компания CSAV, которая, в свою очередь, была поглощена Hapag-Lloyd) на контейнеровозах меньшего размера и построенных 20 лет назад.

Пять лет назад с этой технологией начала экспериментировать японская MOL, затем ее на вооружение взяли ONE и CMA CGM.

Отметим, что ONE массово оборудует ветровыми дефлекторами свои новострои. Так, в январе этого года японский перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU на метаноле и с установкой «ветрового стекла».

Фото: сайт Maritime Executive