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Верфи законтрактованы под контейнеровозы до 2029 года
17.06.2024

Верфи законтрактованы под контейнеровозы до 2029 года

    • СПГ-газовозы и контейнеровозы продолжают доминировать в портфеле заказов азиатских верфей. Судовые брокеры сообщают о большом количестве новых заказов на контейнеровозы, поставка которых планируется на 2029 год.

    «Сейчас ведется много переговоров о строительстве новых контейнеровозов, в основном, по инициативе операторов, а также неоперирующих судовладельцев. Они подписывают соглашения о намерениях, чтобы обеспечить себе судостроительные мощности», — пишет Splash со ссылкой на последний отчет судового брокера Braemar.

    По данным Braemar, CMA CGM заказала серию из шести контейнеровозов на СПГ вместимостью 8 тыс. TEU на Samsung Heavy Industries. Кроме того, перевозчик ведет переговоры с этой же верфью о заказе до 12 контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU.

    «Китайские верфи Jiangnan и Hudongare ведут переговоры с несколькими заказчиками о строительстве нескольких контейнеровозов вместимостью 13-14 тыс. TEU, поставка которых планируются поэтапно до 2029 года. Мы ожидаем, что летом будут размещены еще новые заказы», — цитирует издание MB Shipbrokers.

    Согласно отчету BIMCO, в настоящее время глобальный портфель заказов составляет 133 млн CGT (компенсированных валовых тонн), что на 56 млн CGT больше по сравнению с 2020 годом, когда был портфель заказов был на минимуме. 35% этого роста обеспечили СПГ-газовозы, 30% — контейнеровозы.

    По данным VesselsValue, в январе-мае этого года количество заказов СПГ-газовозов увеличилось на 129% относительно аналогичного периода 2023 года с 34 до 78 судов.

    Фото: ONE


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