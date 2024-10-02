Hapag-Lloyd заказал контейнеровозов на 5 млрд долларов

Hapag-Lloyd заказал строительство контейнеровозов на двух китайский верфях. Сделка, с учетом опциона, оценивается в 5,25 млрд долларов, сообщает Splash со ссылкой на Broker Intermodal.

Так, Yangzijiang Shipbuilding построит для немецкого перевозчика 10 контейнеровозов, работающих на СПГ вместимостью 17 тыс. TEU (плюс опцион еще на пять контейнеровозов). Стоимость каждого судна, оборудованного 1,6 тыс. рефрозеток, – 210 млн долларов.

Другой контракт заключен с верфью New Times Shipbuilding, которая построит для Hapag-Lloyd еще 10 контейнеровозов на СПГ, но вместимостью по 9 тыс. TEU и стоимостью 140 млн долларов каждое. В опционе – еще пять аналогичных судов.

В общей сложности эти заказы пополнят провозные мощности Hapag-Lloyd на 393 тыс. TEU и укрепят его позиции в качестве пятой по вместимости флота контейнерной линии в мире.

Напомним, в апреле Hapag-Lloyd обнародовал свои среднесрочный бизнес-план на период до 2030 года, который, по словам CEO компании Рольфа Хаббена Йенсена, является «самой амбициозной стратегией компании на сегодняшний день» и предполагает агрессивное наращивание флота.

Фото: Hapag-Lloyd