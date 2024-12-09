Начало работы нового альянса Premier Alliance откладывается

Федеральная морская комиссия США (FMC) откладывает одобрение нового альянса Premier Alliance, куда входят ONE, HMM и Yang Ming. Как сообщает Maritime Executive, FMC заявила, что ей необходимо больше времени и деталей соглашения.

Это уже второй в этом году случай, когда комиссия притормаживает заявку о создании коалиции контейнерных линий. Такое же решение было принято в отношении союза Maersk и Hapag-Lloyd – Gemini Cooperation.

Заявка на создание Premier Alliance была подана 28 октября тремя перевозчиками как преемниками альянса The Alliance, куда раньше помимо ONE, HMM и Yang Ming входил также Hapag-Lloyd. Соглашение автоматически вступило бы в силу через 45 дней, 12 декабря, однако FMC для принятия решения потребовалась дополнительная информация. В частности, как отмечает комиссия, в заявке «недостает достаточных подробностей для проведения полного анализа потенциального конкурентного воздействия и того, полностью ли соглашение соответствует всем установленным требованиям».

«Реакция FMC последовала на следующий день после того, как Premier Alliance обнародовал подробности своих первых рейсов и планы по запуску операций, начиная с февраля 2025 года», – пишет издание.

После того, как члены Premier Alliance предоставят необходимую информацию, FMC рассмотрит заявку в течение 45 дней.

Напомним, в середине января этого года Hapag-Lloyd объявил о выходе с 2025 года из коалиции THE Alliance. В ответ на это решение ONE, HMM и Yang Ming создали свой альянс – Premier Alliance. В свою очередь, Hapag-Lloyd совместно Maersk с февраля будущего года запускает свой альянс Gemini Cooperation.

Летом этого года FMC приостановила вступление в силу соглашения Maersk и Hapag-Lloyd о создании альянса Gemini. Документ должен был вступить в силу 15 июля, а сам союз, как планировалось, начать работать с 1 февраля 2025 года. Но официальный запуск партнерства был отложен. Тогда в FMC заявили, что «соглашение в представленном виде не содержит подробной информации, которая позволила бы провести полный анализ потенциального влияния будущего альянса на конкуренцию», поэтому Комиссия запросила дополнительную информацию. При этом отмечалось, что запрашиваемая информация конфиденциальная и не подлежит обнародованию.

Как пишет Maritime Executive, жалобы на альянсы и концентрация рынка в «руках» трех альянсов вызвали призывы Конгресса США ужесточить надзор над контейнерными линиями, чтобы обеспечить конкуренции среди морских перевозчиков.

Фото: ONE